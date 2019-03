Kim Jong-un réapparaît en public pour la première fois en deux semaines

Photo : YONHAP News

Après deux semaines d’absence, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est réapparu en public.L’agence de presse officielle du pays communiste KCNA a rapporté aujourd’hui qu’un congrès de l’armée avait eu lieu lundi et mardi à Pyongyang et que le leader suprême y avait prononcé les discours d’ouverture et de clôture.Sa précédente apparition remonte au 10 mars, date à laquelle ont été organisées les élections législatives. Les médias nord-coréens ont alors publié une photo de Kim en train de déposer un bulletin dans l’urne.De l’avis des observateurs, pendant ces deux dernières semaines, l’homme fort de Pyongyang se serait penché sur la stratégie que son pays devra désormais adopter pour les négociations de dénucléarisation.