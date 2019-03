Steve Biegun et Ri Su-yong se sont-ils rencontrés à Pékin ?

Photo : YONHAP News

L’incertitude demeure toujours quant à la possibilité de reprise des négociations nucléaires Washington-Pyongyang. Dans ce contexte, les déplacements en Chine de figures importantes des deux pays sont scrutés avec une attention particulière.Comme on vous le disait hier dans ce journal, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun est à Pékin depuis dimanche. Or, Ri Su-yong, vice-président du Parti nord-coréen des travailleurs en charge des affaires internationales, y est lui aussi arrivé hier à la tête d’une délégation. Tôt ce matin, il a redécollé pour le Laos.La question est de savoir si, pendant son bref séjour à Pékin, Ri a rencontré l’émissaire américain. Pour le moment, aucune information n’a filtré.Cependant, une telle possibilité a été évoquée par des observateurs. D’autant plus que l’envoyé américain effectue cette visite en l’absence de hauts responsables de la diplomatie chinoise. Le conseiller d’Etat Yang Jiechi et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi accompagnent en effet le président Xi Jinping en tournée européenne.