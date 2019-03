DMZ : les « sentiers de la paix » seront ouverts au public

Photo : KBS News

Bientôt, il sera possible d’aller se promener dans la zone démilitarisée (DMZ) située entre les deux Corées. Le gouvernement sud-coréen esquisse un projet de mettre en place des sentiers ouverts au public dans cet endroit dont l’accès est interdit pour les civils depuis la division de la péninsule.Ces chemins de randonnée dénommés « sentiers de la paix » seront composés de trois circuits : celui de l’ouest, de l’est et du centre. Les visiteurs pourront parcourir environ 1 km à pied par groupe de 20 personnes, guidés par un spécialiste.L’exécutif a établi un groupe de travail interministériel afin de concrétiser l’initiative. Pour ce faire, il prévoit de consulter le commandement des Nations unies et la Corée du Nord, deux parties de l’accord d’armistice.Ce projet s’inscrit dans la déclaration de Panmunjom signée le 27 avril 2018 par Moon Jae-in et Kim Jong-un. Les deux dirigeants se sont engagés à faire de la DMZ une zone de paix.