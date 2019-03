Moscou et Pékin déclarent avoir expulsé plus de la moitié des travailleurs nord-coréens en 2018

Photo : YONHAP News

La Russie a annoncé avoir rapatrié en 2018 près des deux-tiers de ses 30 000 travailleurs nord-coréens. La Chine a quant à elle affirmé en avoir expulsé plus de la moitié, sans préciser pour autant leur nombre. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence Reuters, indiquant que ces deux pays en ont fait part dans leur rapport respectif, soumis au comité de suivi du Conseil de sécurité de l’Onu des sanctions imposées à la Corée du Nord.Ils l’ont présenté en application de la résolution de sanctions 2397 adoptée par le Conseil en décembre 2017, après que le régime de Kim Jong-un a tiré le mois précédent un ICBM « Hwasong-15 » pouvant atteindre le continent américain. Le texte oblige tous les pays qui font travailler des nord-Coréens à les renvoyer chez eux, avant la fin de cette année, et à soumettre ce mois-ci au comité un rapport sur tous les ouvriers nord-coréens rapatriés l’an dernier.Selon le rapport soumis par Moscou et consulté par l’agence Reuters, en Russie, le nombre de nord-Coréens bénéficiant d'un permis de travail valide est passé de 30 023 à 11 490 en 2018. Dans son rapport, Pékin a écrit avoir expulsé plus de la moitié de tous les ressortissants nord-coréens ayant des revenus en Chine.