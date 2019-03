Kang Kyung-wha et Mike Pompeo fixent un nouveau rendez-vous

Photo : YONHAP News

Une nouvelle rencontre entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine paraissait difficile après la débâcle du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un. Pourtant, Kang Kyung-wha et Mike Pompeo sont parvenus à fixer un rendez-vous.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui que leur entretien aurait lieu ce vendredi à Washington. Et d’ajouter que les deux ministres feront alors le point sur la situation après le sommet, discuteront des prochaines mesures à prendre et échangeront aussi sur les dossiers régionaux et mondiaux qui préoccupent leurs pays.La Corée du Sud et les Etats-Unis s’étaient concertés sur la possibilité d’organiser cette réunion, avant ou après la conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix, qui aura lieu également ce vendredi à New York, la présence de la ministre sud-coréenne aux assises onusiennes étant prévue de longue date.Kang y prendra part dans la matinée, avant de se diriger ensuite vers Washington pour y retrouver son homologue américain.