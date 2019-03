Les festivals de cerisiers vont s'ouvrir aux quatre coins du pays

Photo : KBS News

Cette année, la saison de la floraison des cerisiers commence plus tôt que d'habitude. Plusieurs municipalités sont ainsi en pleins préparatifs pour accueillir les visiteurs attirés par ces fleurs du printemps.L’île de Jeju organise son festival de cerisiers dès ce vendredi. Ses arbres sont particulièrement connus pour leurs gros et beaux pétales roses.A Changwon, une ville de la province de Gyeongsang du Sud, aura lieu une manifestation à partir de lundi prochain autour de 360 000 cerisiers plantés dans le district de Jinhae.A Séoul, on pourra contempler les fleurs à Yeouido et autour du lac Seokchon à compter du 5 avril. Cette année, le festival de Yeouido sera enrichi par un événement célébrant le centenaire de l’établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghaï sous l'occupation.