65 % de la population mondiale estime que les JO de PyeongChang étaient un succès

Photo : YONHAP News

65 % de la population mondiale et 75 % des sud-Coréens estiment que les Jeux olympiques de PyeongChang ont été un succès. C’est ce que révèle le résultat d’une enquête publié sur le site officiel du Comité international olympique (CIO). Le sondage a été réalisé par le cabinet Publicis Sport & Entertainment auprès de 36 000 personnes âgées de 13 à 65 ans résidant dans 16 différents pays, et 2 089 sud-Coréens.Toujours d'après cette enquête, parmi les interrogés, 77 % pensent que l’organisation des JO bénéficie aux villes hôtes, à savoir Pyeongchang et Gangneung, tandis que 72 % estiment qu’elle représente une opportunité pour le développement économique.Ce qui est remarquable, c’est l’explosion du nombre de spectateurs qui ont assisté à l’événement à travers les différents médias. Plus d’un quart de la population mondiale, soit 1,92 milliard de personnes, l’ont regardé tous supports confondus. Il s’agit d’un record historique.Le nombre d’heures totales passées devant le petit écran pour voir cette manifestation s’élève à 269 millions, en hausse de 113 % par rapport aux JO d'hiver de 2014 à Sotchi.