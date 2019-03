Désavoué par ses actionnaires, Cho Yang-ho quitte la direction de Korean Air

Photo : YONHAP News

Cho Yang-ho ne dirigera plus Korean Air. Il doit quitter son poste de patron de la compagnie suite au désaveu exprimé par ses actionnaires, réunis aujourd’hui en assemblée générale.Seulement 64,1 % des actionnaires présents ont voté en faveur du renouvellement de son mandat, alors que les voix de 66,6 % étaient nécessaires pour qu’il reste à la tête de cette filiale clé du groupe Hanjin.Ce sont les voix du NPS qui ont été déterminantes. Deuxième plus important actionnaire de Korean Air avec une participation de 11 %, la Caisse nationale de retraite a opposé son veto au maintien de Cho, jugé en ce moment pour détournement de fonds et abus de confiance. Sa famille, notamment son épouse et ses deux filles, continue de défrayer la chronique en raison de multiples affaires d’abus de pouvoir.Fils du fondateur du groupe Hanjin, Cho perd ainsi le poste qu’il occupait depuis 20 ans. C’est d’ailleurs la première fois qu’un patron de conglomérat sud-coréen est désapprouvé par ses actionnaires.