Le nombre de naissances et de mariages au plus bas

Photo : KBS News

Autres chiffres du jour. Ils concernent cette fois la démographie.En janvier, seulement 30 300 bébés sont nés en Corée du Sud, en baisse de 6,2 % par rapport à il y a un an. Il s’agit du plus bas niveau pour un mois de janvier depuis que les statistiques mensuelles sur le sujet ont commencé à être établies.Cette diminution est corrélée à celles du nombre de femmes en âge de procréer, du taux de fécondité total et du nombre de mariages, selon l’institut national des statistiques (Kostat), qui a communiqué les données.Justement, s’agissant du mariage, en janvier, seules 21 300 unions ont été célébrées : -12,7 % sur un an. Il s’agit là aussi du chiffre le plus faible pour un mois de janvier depuis 1981.Selon le Kostat, la population des jeunes de 30 à 34 ans, la tranche d’âge considérée comme étant idéale pour se marier, a chuté de 3,2 % chez les hommes et de 3,9 % chez les femmes.Quant aux divorces, ils ont enregistré une hausse de 9 % en glissement annuel, avec 97 000 cas.