La KCTU organise un rassemblement d’envergure à Séoul

Photo : YONHAP News

La KCTU, l’une des deux centrales syndicales du pays, a organisé aujourd’hui un grand rassemblement auquel ont participé pas moins de 10 000 de ses membres. La manifestation a eu lieu près du siège de l’Assemblée nationale.Leurs revendications : amener le gouvernement et le Parlement à renoncer à adopter des lois sollicitées par les chaebols, notamment celles relatives à la flexibilité des horaires de travail et au salaire minimum. Et ratifier au plus vite les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT).Le pays du Matin clair a adhéré à l'OIT en 1991. Mais il n’a toujours pas approuvé quatre des huit textes fondamentaux portant notamment sur la liberté syndicale et la négociation collective.