Robert Abrams qualifie les activités de Pyongyang d’incompatibles avec la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, deux commissions permanentes de la Chambre des représentants, celles des affaires étrangères et des forces armées, ont chacune ouvert hier une audition.Tout d’abord, le commandant des forces américaines en Corée du Sud s’est exprimé devant la commission des forces armées. Robert Abrams a alors affirmé que les activités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord étaient incompatibles avec la dénucléarisation du pays communiste.Pour le général, si les tensions se sont apaisées dans la péninsule, il n’y a quasiment pas eu de changement vérifiable dans les capacités militaires du royaume ermite. Du coup, il a souligné la nécessité de renforcer davantage l’alliance Séoul-Washington et l’importance du poste de commandement connu sous ses initiales anglaises TANGO, situé en banlieue sud de Séoul. Le budget alloué à ce complexe de bunkers des forces combinées sud-coréano-américaines pourrait être transféré à la construction du mur frontalier avec le Mexique voulu par Donald Trump.Toujours devant la même commission, Randall Schriver, secrétaire adjoint américain à la Défense pour la région Indo-Pacifique, a quant à lui indiqué qu’il était nécessaire d’amener le régime de Kim Jong-un à faire de la détente actuelle dans la péninsule une opportunité d’abandonner son arsenal nucléaire.Questionné pour sa part par la commission des affaires étrangères, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, a lui aussi déclaré qu’à ce stade, il n’y avait pas de signe de réduction des capacités nucléaires du Nord.