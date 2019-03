Kang Kyung-wha s’envole aujourd’hui pour les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères s’envole aujourd’hui pour les Etats-Unis. Objet de son nouveau voyage américain : prendre part à la conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix et s’entretenir avec son homologue américain. Ces rencontres auront toutes deux lieu demain, mais la première à New York et la seconde à Washington.Kang Kyung-wha participera d’abord aux assises onusiennes dans la matinée, puis se dirigera vers la capitale dans l’après-midi.Sa conversation avec Mike Pompeo sera consacrée pour l’essentiel aux mesures de suivi à prendre après l’échec inattendu du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un.Le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon sera lui aussi présent à l’entretien Kang-Pompeo. Pour cela, il part lui aussi pour Washington aujourd’hui. Il y rencontrera également plusieurs autres responsables de l’administration Trump, en charge du dossier nord-coréen.