Le KTX va fêter lundi son 15e anniversaire

Photo : YONHAP News

Le jour du poisson d’avril est également celui de l’anniversaire du KTX. Lundi, le train sud-coréen à grande vitesse fêtera ses 15 ans.La Corée du Sud est le 5e pays au monde à avoir mis en service ce moyen de transport ferroviaire moderne et ce dernier dessert 48 gares à travers le pays et véhicule en moyenne 180 000 personnes par jour.D’après le Korail, l’équivalent de la SNCF en France, le KTX a embarqué jusqu'ici près de 720 millions de passagers en totalisant un million de trajets sur six lignes. Autrement dit, un sud-Coréen a pris en moyenne dans sa vie plus de 14 fois ce train. La distance cumulée de ces trajets s’élève à 420 millions de km, soit 10 000 fois le tour de la Terre.