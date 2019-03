Particules fines : les Premiers ministres sud-coréen et chinois affichent leur convergence

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les Premiers ministres sud-coréen et chinois se sont rencontrés hier sur l’île chinoise de Hainan, en marge du Forum annuel de Boao pour l’Asie qui s’y tient en ce moment. Il s’agit du premier entretien en trois ans entre des chefs de gouvernement des deux nations.L’échange entre Lee Nak-yon et Li Keqiang a été dominé par la coopération en matière de lutte contre la pollution de l’air. Ils ont affiché leur convergence sur la nécessité de réduire en urgence les particules fines. La question a longtemps été discutée entre les ministères de l’environnement des deux pays. Mais une telle concertation de haut niveau est inédite.Hier, Séoul et Pékin ont voulu chercher ensemble des solutions communes, plutôt que de se jeter mutuellement la responsabilité de l’origine du fléau. Lee Nak-yon a alors souligné l’importance de mener des efforts conjoints. Il peut s’agir par exemple de mettre en place un système commun d'émission de prévisions ou d’imposer simultanément les mesures d’urgence visant à réduire les poussières fines. Sans parler de la coopération technologique en matière de pluie artificielle, dont l’empire du Milieu est considéré comme le plus grand créateur.Les deux hommes ne sont cependant pas parvenus à publier un texte d’accord précisant la teneur concrète des remèdes communs ou la date de leur mise en place. L’incertitude est donc toujours de mise sur les futures discussions.