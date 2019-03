L’usage des sacs plastique interdit dès le 1er avril dans les supermarchés

Photo : Getty Images Bank

Dès lundi prochain, l’usage des sacs plastique sera interdit dans les grandes surfaces, les grands magasins, les centres commerciaux ainsi que les supermarchés de plus de 165 m2, sous peine d’une amende de moins de 3 millions de wons, soit environ 2 300 euros.C’est ce qu’a annoncé mercredi le ministère de l’Environnement. En effet, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier dernier, du décret d’application relatif à la promotion du recyclage et à la lutte contre le gaspillage des ressources, les agents du ministère ont mené une campagne sur le terrain afin d’aider les opérateurs à s’adapter à cette nouvelle mesure écologique.Et pour cause : le nombre de sacs plastique offerts aux clients est estimé, en 2015, à près de 21,1 milliards. 25 % d’entre eux proviennent des supermarchés ou des supérettes et 8 % des grandes surfaces. Le gouvernement s’attend à ce que le nouveau dispositif réduise ce chiffre d’environ 2,2 milliards en un an.Quelques exceptions cependant : les petits sacs resteront autorisés pour emballer les produits frais tels que le poisson, la viande et les légumes, ou encore les produits surgelés qui libèrent de l’eau à température ambiante.