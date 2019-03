Moon Jae-in rencontre des entrepreneurs étrangers implantés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu ce matin, à la Cheongwadae, avec les représentants d'entreprises étrangères implantées dans le pays. C’est la première fois que Moon Jae-in rencontre, en groupe, les responsables de firmes étrangères.Dans son discours d’inauguration, le chef de l’Etat a notamment souligné l’immense potentiel économique que représenterait l’installation de la paix dans la péninsule, en faisant de cette région l’un des marchés les plus attractifs au monde.Ensuite, les participants ont échangé librement leurs opinions, sans scénario préalable, pendant une heure. A cette occasion, les entrepreneurs ont formulé diverses propositions sur l’économie et le travail, en réclamant une réforme des réglementations.56 compagnies étaient présentes à la Maison bleue, dont 13 des Etats-Unis, huit de France ou encore quatre de Chine.Cet événement s’inscrit dans le cadre de la rencontre du président Moon avec des hommes d’affaires. En janvier, c’était avec des PMEs et des conglomérats, et en février, des startups et des petits commerçants.