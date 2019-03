La population sud-coréenne va connaître une décroissance naturelle dès cette année

Photo : KBS News

A compter de cette année, le nombre des décès va dépasser celui des naissances en Corée du Sud. C’est 10 ans plus tôt que les prévisions avancées il y a trois ans. Et une conséquence immédiate du taux de fécondité le plus bas au monde, avec 0,98 enfant par femme en âge de procréer.D’après les prévisions de l’Institut national des statistiques (Kostat), la population va continuer à baisser pour atteindre moins de 40 millions d’habitants d’ici 2067, et 25,5 millions en 2098, soit la moitié du niveau actuel.Le vieillissement de la société représente un autre problème préoccupant. Sur une période de dix ans à compter de 2017, la population active âgée de 15 à 64 ans devrait reculer de 2,5 millions, tandis que les seniors devraient progresser de 4,5 millions.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il allait élaborer une panoplie de mesures avant la fin du premier semestre afin de réorganiser la protection sociale ainsi que la retraite nationale.