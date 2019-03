Audition de confirmation houleuse de Park Young-sun devant le Parlement

Photo : YONHAP News

Hier, c’était le dernier jour des auditions parlementaires de confirmation de sept nouveaux ministres désignés, qui ont commencé lundi. Trois candidats ont dû répondre aux questions des élus des commissions concernées. Il s’agit de Park Young-sun, Cho Dong-ho et Chin Young, qui dirigeront, si leur nomination est confirmée, le ministère des PME et des Startups, celui des Sciences et celui de l’Intérieur, respectivement.Les parlementaires du Minjoo, la formation de Moon Jae-in, et ceux du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, ont croisé le fer notamment lors de l’audition de Park. Celle-ci a subi de nombreuses attaques des députés du PLC, qui ont dénoncé l’insuffisance des dossiers qui leur ont été soumis, ou une faveur dont la candidate aurait bénéficié lors de son traitement du cancer du sein dans un hôpital universitaire. Cette question, jugée sexiste, a même provoqué la polémique et une brève interruption de séance.A l’issue d’affrontements mutuels, le PLC a tenu le soir une conférence de presse. Il a alors boycotté l’audition et appelé Park à retirer elle-même sa candidature.Lors des auditions de Cho et Chin, l’opposition a lancé une offensive concernant de nombreux soupçons qui pèsent sur eux : les voyages de mission à l’étranger jugés trop fréquents pour le premier, et la spéculation immobilière pour le second, entre autres.Dans ce contexte, la première formation de l’opposition conservatrice a de nouveau appelé, aujourd’hui, la Cheongwadae à retirer la désignation de l'ensemble des sept candidats en les jugeant tous « inappropriés ».