Naufrage du Sewol : l’enregistreur vidéo du navire a pu être manipulé

Photo : YONHAP News

Il est possible que l’enregistreur numérique de vidéo surveillance découvert à l’intérieur du ferry Sewol ait été manipulé. C’est en tout cas ce qu’a avancé aujourd’hui, au cours d’une conférence de presse, la commission spéciale chargée d’enquêter sur le naufrage du navire qui a fait plus de 300 morts et disparus en avril 2014.A en croire les résultats partiels de l’investigation sur cet appareil, l’enregistreur que la Marine a prétendu avoir récupéré à l’intérieur du ferry deux mois après l’accident et celui que le Parquet a reçu de la police maritime seraient différents.Exemple : les dispositifs de verrouillage de ces deux enregistreurs ne sont pas identiques. Et la vidéo des opérations de récupération de ces objets ne montre pas une seule fois les agents de la Marine détacher l’appareil en question ou sortir du navire avec ce dispositif.Cette hypothèse vient renforcer les soupçons autour de l’authenticité de l’enregistreur, comme ce dernier avait été récupéré deux mois après la tragédie et qu’il ne contenait que des vidéos enregistrées trois minutes après l’accident.