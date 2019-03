100 millions de sud-Coréens utilisent la banque mobile

Photo : Getty Images Bank

Le nombre d’utilisateurs de services de banque mobile a dépassé pour la première fois les 100 millions. Ces services permettent de virer une somme d’argent, de consulter ses comptes ou d’emprunter de l’argent à partir d’un smartphone.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée, en 2018 ce chiffre a augmenté de 16,7 % en un an pour atteindre plus exactement 106,07 millions.Le nombre de comptes ouverts auprès des banques proposant des services en ligne a totalisé 146,6 millions, en hausse de 8,5 %. Parmi eux, 137,4 millions appartiennent à des particuliers et 9,2 millions à des professionnels. Le nombre d’opérations en ligne réalisées chaque jour s’élève quant à lui à 189,7 millions, pour un montant total de 52 156 milliards de wons, soit 40,8 milliards d’euros. Le taux de croissance était respectivement de 25,3 % et 19,9 % par rapport à l’an dernier.Sur mobile uniquement, le nombre d’opérations a atteint 74,6 millions par jour pour un montant de 5 344 milliards de wons, environ 4,1 milliards d’euros.La part du smartphone dans l’utilisation des services de banque en ligne est en hausse depuis quatre années d'affilée, aussi bien au niveau du nombre d’opérations que du montant.