L’expression « La Corée du Nord est notre ennemie » rayée du manuel psychologique des soldats

Le ministère de la Défense a remplacé sa définition de la Corée du Nord d’ « ennemie » à « menace militaire », dans son manuel destiné à renforcer le moral des soldats.Selon un responsable du ministère, ce nouveau manuel a été publié la semaine dernière, et dès le 20 mars, la formation sur la base de ce livre a commencé.En janvier dernier, le ministère avait déjà rayé l’expression selon laquelle « l’armée nord-coréenne est notre ennemie » dans son livre blanc sur la défense pour 2018. Au lieu de cela, le document définit l’adversaire comme étant « les forces qui menacent et usurpent la souveraineté, le territoire, le peuple et les biens de la République de Corée ».