Lee Nak-yon appelle Pékin, Moscou et Tokyo à jouer un rôle pour la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite en Chine, le Premier ministre sud-coréen a appelé, aujourd’hui, le monde entier à coopérer pour la dénucléarisation nord-coréenne et l’instauration de la paix dans la péninsule.Lors d’un discours prononcé au cours de la cérémonie d’ouverture du forum de Boao, sur l’île chinoise de Hainan, Lee Nak-yon a notamment demandé à la Chine, à la Russie et au Japon de continuer à jouer un rôle significatif dans les négociations nucléaires entre les deux Corées et les Etats-Unis. Dans la foulée, il a exprimé sa confiance quant à l’issue des pourparlers, même si ceux-ci marquent actuellement le pas suite à la déconvenue du dernier sommet Pyongyang-Washington le mois dernier à Hanoï.Sur le volet environnemental, le chef du gouvernement sud-coréen a également mis l’accent sur l’importance de la mise en place d’un mécanisme de coopération entre toutes les nations d’Asie afin de lutter contre les particules fines, entre autres.Enfin, Lee a désigné, comme autant d’autres défis communs aux pays asiatiques, la stabilisation de l’environnement économique, la 4e révolution industrielle et l’innovation ainsi que la lutte contre l’aggravation des inégalités.