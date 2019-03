Moon et Trump pourraient se rencontrer le mois prochain à Washington

Photo : YONHAP News

Les présidents sud-coréen et américain pourraient avoir un tête-à-tête à la mi-avril à Washington. C’est en tout cas ce qu’ont laissé entendre hier plusieurs sources bien informées des relations entre les deux alliés.A n’en pas douter, les orientations et les stratégies à prendre lors des négociations nucléaires avec la Corée du Nord devraient occuper le cœur de leur discussion, alors que les pourparlers marquent le pas depuis la déconvenue du dernier sommet Kim-Trump à Hanoï. Immédiatement après cet échec, Moon Jae-in et Donald Trump avaient convenu de se rencontrer lors d'une conversation téléphonique.La visite aux Etats-Unis de la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha cette semaine et du 2e vice-conseiller à la sécurité nationale Kim Hyeon-jong la semaine prochaine s’inscrirait, d’après les mêmes sources, dans le cadre des préparatifs de ce prochain sommet sud-coréano-américain.