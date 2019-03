La Corée du Nord abriterait plus d’une centaine d’équipements nucléaires

Photo : KBS News

La KBS s’est procuré une partie de la « liste nucléaire nord-coréenne » que Séoul et Washington partagent discrètement. Selon cette dernière, la Corée du Nord abriterait au moins 104 équipements nucléaires. Le document détaille notamment une quarantaine d’installations clés qu’elle devrait démanteler dans le cadre de sa dénucléarisation.Par catégorie, ce sont les centres de recherche et de surveillance qui arrivent en tête avec 15 unités. Viennent ensuite huit mines d’uranium. Elles sont suivies par cinq unités centrales nucléaires et autant d’usines de raffinage. Enfin, deux installations chacun pour les équipements divers du fameux site de Yongbyon, les usines de concentration d’uranium et les sites de test d’explosion à grande puissance.Les centres de recherche et de surveillance sont répartis le long de la côte est, tandis qu’à l’ouest, d’autres équipements sont concentrés autour de Yongbyon, Pyongyang et Pyongsan.Certes, les hypothèses ne manquaient pas sur l'existence d'une quarantaine, voire d'une centaine d’équipements nucléaires nord-coréens. Mais c’est la première fois que leurs emplacements et leurs noms sont rendus publics.Après le second sommet à Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump, un responsable de la Cheongwadae avait affirmé que Séoul, Pyongyang et Washington s’accordaient sur la notion de dénucléarisation dans les grandes lignes. Toutefois, il a précisé qu’il serait difficile de fixer le déroulement d’un tel programme.Désormais, il s’agit de savoir si le royaume ermite acceptera de rendre inopérantes ses 40 installations clés. L’enjeu est de taille.