Attaque de l’ambassade nord-coréenne à Madrid : Adrian Hong Chang, instigateur de l’affaire

Photo : KBS News

On en sait un peu plus sur l’attaque de l’ambassade nord-coréenne à Madrid, perpétrée le mois dernier. Plusieurs médias relaient des informations sur Adrian Hong Chang, que la justice espagnole a désigné comme l’auteur principal de l’intrusion.D’après l’AFP, qui cite la Cour espagnole, le prévenu serait un militant anti-Pyongyang de longue date basé aux Etats-Unis. Co-fondateur de Link, une association chargée de soutenir les réfugiés nord-coréens, créée en 2005 en Californie, il a été détenu l’année suivante pendant dix jours par les autorités chinoises pour avoir aider six nord-Coréens à fuir leur pays. En 2015, il a fondé à New York l’institut de recherche Chosun, une association qui s'oppose à Kim Jong-un.De son côté, le site américain spécialisé dans les affaires nord-coréennes NK News a rapporté que Hong serait également en connexion avec l’association anti-Pyongyang Free Chosun, qui revendique l’assaut. Et si la Cour espagnole l’a décrit comme Mexicain, c’est parce que ses parents sont des missionnaires qui se sont installés au Mexique.Enfin, d’après Reuters, les autorités espagnoles ont délivré un mandat d’arrêt contre lui, et le FBI est en train de suivre l’affaire sur demande de Madrid.