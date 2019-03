Le porte-parole de la Cheongwadae présente sa démission

Photo : YONHAP News

Le comité éthique pour la fonction publique a publié avant-hier les données sur la déclaration du patrimoine des hauts fonctionnaires. Ce qui a provoqué une vive polémique. Au cœur se trouve le porte-parole de la Cheongwadae.En juillet 2018, Kim Eui-kyeom a acheté un bâtiment commercial à deux niveaux situé dans un vieux quartier de Séoul classé comme zone de redéveloppement, cela pour un montant de 2,57 milliards de wons, soit 2 millions d’euros. Pour financer cette acquisition, il a contracté un emprunt bancaire de l’ordre de 800 000 euros au nom de sa femme.Une fois le redéveloppement du quartier achevé, Kim pourra faire valoir son droit pour disposer de deux petits appartements ou d'un grand appartement, cela en plus d’un bâtiment commercial. Suite à la révélation de cette information, le porte-parole de la Maison bleue est soupçonné de s’être livré à de la spéculation immobilière.Les partis d’opposition ont haussé le ton pour demander à l’ancien journaliste chevronné du quotidien Hankyoreh de quitter son poste.Kim a voulu clarifier sa situation. Hier, il a déclaré avoir toujours vécu comme locataire sans posséder aucun logement pendant presque 30 ans. Selon lui, c’était sa première acquisition immobilière, rendue possible suite au départ en retraite de son épouse et il ne s’agit en aucun cas d’une spéculation parce qu’il a tout prévu pour honorer son crédit.Devant la polémique grandissante, le porte-parole de Moon Jae-in a fini par présenter sa démission ce matin.