Tokyo 2020 : le CIO approuve la participation d’équipes intercoréennes et le défilé conjoint

Photo : YONHAP News

Aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020, les athlètes des deux Corées pourront défiler ensemble à la cérémonie d’inauguration et concourir au sein d’une même équipe dans quatre disciplines, à savoir le basket-ball féminin, le hockey féminin, le judo et l’aviron.C’est ce qu’a annoncé hier le président du Comité international olympique (CIO) à l’issue de la réunion de la commission exécutive de l’organe qui a approuvé cette initiative. Thomas Bach a également fait savoir que Séoul et Pyongyang avaient exprimé leur souhait de coorganiser les JO d’été de 2032.Pour rappel, le 15 février dernier, le patron du CIO et les ministres des Sports des deux Corées étaient arrivés à un accord en ce sens.Etant donné que les équipes unifiées doivent concourir dès la phase éliminatoire régionale, les autorités sportives sud-coréennes envisagent de se concerter bientôt avec le Nord sur le calendrier d’entraînement de leurs athlètes.