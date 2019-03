Elections partielles : le vote anticipé s'est ouvert pour deux jours

Photo : Getty Images Bank

Les élections partielles se dérouleront le 3 avril prochain dans cinq zones. Ce scrutin est destiné à élire un député respectivement à Changwon-Seongsan et à Tongyeong-Goseong, deux circonscriptions de la province de Gyeongsang du Sud. Il s’agit également d’élire des élus municipaux et provinciaux dans une circonscription de Jeonju, dans la province de Jeolla du Sud, et dans deux autres de Mungyeong, dans celle de Gyeongsang du Nord.Avant cette date, un vote anticipé a lieu les 29 et 30 mars. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote en se rendant dans le bureau de leur choix entre 6h et 18h. Pour cela, ils n’ont qu’à se munir de leur pièce d’identité sans effectuer aucune formalité préalable.