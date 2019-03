Un sommet sud-coréano-américain prévu le 11 avril à Washington

Photo : YONHAP News

Le prochain sommet entre la Corée du Sud et les Etats-Unis aura lieu le 11 avril à Washington. Il s’agira du 7e tête-à-tête entre Moon Jae-in et Donald Trump depuis leur investiture. La Cheongwadae a annoncé aujourd’hui que le président de la République effectuerait une visite de deux jours les 10 et 11 avril prochain sur invitation de son homologue américain.Bien évidemment, les négociations nucléaires nord-coréennes, qui marquent le pas depuis la déconvenue du sommet Pyongyang-Washington de Hanoï le mois dernier, devraient occuper le centre de leurs discussions.En effet, immédiatement après cette rencontre sans résultat, Trump avait téléphoné à Moon pour lui proposer à se retrouver afin d’échanger sur les moyens de faire aboutir rapidement les pourparlers avec le Nord, proposition que ce dernier a accepté volontiers. A cette occasion, le numéro un américain a également demandé à son homologue sud-coréen de s’entretenir avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour ensuite l’informer des résultats.Mais, d’après la Cheongwadae, les concertations entre les deux Corées ne sont pas encore engagées depuis le sommet de Hanoï, et il est ainsi trop tôt pour entamer des discussions pour la tenue du prochain sommet intercoréen.Enfin, la Maison bleue a fait savoir que le 2e vice-conseiller à la sécurité nationale, Kim Hyun-jong, effectuerait un déplacement aux Etats-Unis afin de coordonner sur l’ordre du jour du prochain sommet Moon-Trump.