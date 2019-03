Triple baisse de la production, de la consommation et des investissements en février

Photo : YONHAP News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié son rapport mensuel sur la tendance des activités industrielles sud-coréennes.Selon ce document, la production industrielle a chuté en février de 1,9 % par rapport au mois précédent, soit la plus forte baisse en cinq ans et 11 mois. Pour ce qui est de la consommation, le montant des ventes au détail a perdu 0,5 % sur la même période. Quant aux investissements, ils ont dévissé de 10,4 % dans les équipements et de 4,6 % dans le BTP.C’est la première fois depuis mai 2018 que les trois indicateurs majeurs suivant la même tendance baissière.En janvier, la production, la consommation et les investissements avaient progressé ensemble. La courbe haussière a donc fini par se renverser en un seul mois.Par ailleurs, l’indice composite reflétant la conjoncture économique actuelle a reculé en février de 0,4 point par rapport au mois précédent, soit la baisse la plus importante en 14 mois, dessinant ainsi une courbe descendante pour le 11e mois consécutif.Un autre indicateur prévoyant la situation économique à venir a lui aussi reculé pour le 9e mois d’affilée avec -0,3 point.Selon un responsable du Kostat, un tel affaiblissement s’expliquerait notamment par une baisse de la production enregistrée dans le secteur des semi-conducteurs, qui joue traditionnellement le rôle de locomotive de la croissance, ainsi que par celle de l’industrie automobile.