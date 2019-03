Time : Moon Jae-in et BTS nominés aux 100 personnalités les plus influentes

Photo : YONHAP News

Le magazine américain « Time » a dévoilé le 27 mars, heure locale, la liste des candidats à l'élection des 100 personnalités les plus influentes de 2019. Deux noms sud-coréens font partie des individus ou groupes pressentis pour accéder à un tel prestige : le président de la République Moon Jae-in et le boys band de k-pop BTS.Sur la liste figurent également plusieurs leaders politiques tels que Kim Jong-un, Donald Trump, Xi Jinping ou encore Shinzo Abe, ainsi que des entrepreneurs, des militants sociaux, des artistes de variétés et des sportifs.On remarque notamment la percée de quelques femmes de différents horizons, dont Sandra Oh, actrice canadienne d’origine coréenne et star de séries américaines, Constance Wu, vedette américaine d’origine taïwanaise du film « Crazy Rich Asians », et Greta Thunberg, lycéenne suédoise devenue chef de file de la Marche pour le climat auprès des jeunes du monde entier, entre autres.Le vote sera clos le 16 avril, pour une publication des résultats deux jours plus tard.