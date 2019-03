Moon Jae-in à un homme d’affaires japonais : il faut distinguer les échanges économiques et la politique

Photo : YONHAP News

Sur fond d’aggravation des tensions diplomatiques entre Séoul et Tokyo autour de la question de l’indemnisation des victimes du travail forcé dans des entreprises nippones pendant la Seconde guerre mondiale, le président de la République Moon Jae-in a affirmé, à un homme d’affaires japonais, qu’il ne fallait pas mélanger les échanges économique et la politique. C’était à l’occasion de sa rencontre, hier, avec les représentants d’entreprises étrangères implantées en Corée du Sud.D’après un compte-rendu publié par la Cheongwadae, cette remarque fait suite aux propos tenus par le président du Seoul Japan Club, l’association des entrepreneurs japonais dans le pays du Matin clair. Tomoyuki Moriyama a en effet exprimé les préoccupations des firmes de l'archipel quant aux relations sud-coréano-japonaises actuelles.A ce propos, la présence à cet événement du PDG de Mitsubishi Corporation Korea a attiré particulièrement l’attention. Et pour cause : la Cour suprême sud-coréenne avait condamné, en octobre dernier, Mitsubishi Heavy Industries, l’autre filiale principale du conglomérat nippon, à indemniser quatre anciennes ouvrières et la famille d’une victime de travail forcé.