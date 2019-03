Les trajets aériens vers le Japon, le Vietnam et la Russie en hausse cet été

Photo : YONHAP News

Le nombre de vols vers l'étranger devrait augmenter sur la période estivale 2019, notamment ceux reliant la Corée du Sud au Japon, au Vietnam et à la Russie. Par contre, il accusera une légère baisse pour les lignes domestiques en raison d’une réduction des trajets à destination de l’île de Jeju.Par ailleurs, les vols vers la Chine ont rebondi pour retrouver 95 % de leur niveau de 2016, c’est-à-dire avant la crise entre Séoul et Pékin autour du déploiement du système du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud-est de la péninsule.Ces chiffres sont issus du rapport publié par le ministère des Transports. Le document porte sur les demandes d’autorisation que les compagnies aériennes ont formulées au ministère concernant la programmation de leurs vols réguliers du 31 mars au 26 octobre 2019.94 compagnies exploiteront au total 385 lignes internationales pour proposer 301 vols par semaine, soit une hausse de 6,3 % en un an.Selon les pays, c’est le Japon qui arrive en tête pour occuper 23 % des trajets. Viennent ensuite par ordre décroissant la Chine, les Etats-Unis et le Vietnam.En matière d’évolution annuelle, l'archipel japonais a connu la plus forte poussée avec 98 vols de plus par semaine. Il est suivi du Vietnam et de la Russie, avec respectivement 82 et 36 trajets supplémentaires.