Pyongyang aurait déjà rétabli son site d’essai balistique de Dongchang-ri

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait presque achevé les travaux de remise en état de son principal site d'essai d’engins balistiques, situé à Tongchang-ri. Actuellement, elle y mènerait quelques réparations.Au Sud, le service national du renseignement (NIS) a tenu un tel propos lors d’une réunion organisée aujourd'hui dans le but de rapporter ses activités auprès de la commission du renseignement à l’Assemblée nationale.Selon le NIS, Pyongyang aurait entamé l’opération visant à restaurer la structure à partir du mois de février, bien avant le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump.Par ailleurs, le renseignement sud-coréen a fait savoir que le réacteur nucléaire d’une puissance de 5 MW à Yongbyon ne fonctionne plus depuis la fin de l’année dernière, et qu’on n’observe aucun signe de reprise dans le centre de production de plutonium qui sert de matière première pour fabriquer les armes atomiques. Il a ajouté que l’usine de concentration d’uranium tournait toujours normalement.