Photo : YONHAP News

On reprend les mêmes et on recommence. Ce week-end, comme le week-end dernier, il faut s'attendre à un samedi pluvieux et à un dimanche ensoleillé. Et ce, après un beau vendredi.Même schéma, donc, à ceci près que le mercure sera un tantinet plus haut, avec des minimales de 3°C demain à Séoul, 8°C à Daegu et 11°C sur l'île de Jeju. L'après-midi, Météo-Corée annonce 10°C dans la capitale et 15°C à Busan.