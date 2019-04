Pyongyang reste attentif aux rumeurs d'implication de Washington dans le raid de son ambassade à Madrid

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’est prononcée après un long silence sur le raid mené contre son ambassade en Espagne le 22 février dernier. Un commando s'y était introduit pour voler des ordinateurs et des téléphones portables. Un mois plus tard, le tribunal espagnol a affirmé que les dix suspects étaient de nationalité sud-coréenne, américaine et mexicaine, et que l’un d’entre eux avait contacté le FBI à New York quelques jours après l’incident.Hier, la KCNA a alors qualifié cette intrusion d’« attaque terroriste », en soulignant qu’il s’agissait d’une violation de la souveraineté d’un pays et du droit international. L'agence de presse officielle nord-coréenne a ajouté que Pyongyang restait attentif aux rumeurs selon lesquelles certaines institutions comme le FBI y sont impliquées. Pourtant, le département d’Etat américain avait rejeté aussitôt tout lien avec cette affaire, après l’annonce du résultat de l’investigation.Pour rappel, l’association Free Joseon a revendiqué être à l'origine de l'intrusion et avoir partagé les informations obtenues avec le FBI à sa demande.