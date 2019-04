Remaniement : deux candidats au poste de ministre exclus après les auditions de confirmation

Photo : YONHAP News

Le président de la République a retiré hier la nomination de Cho Dong-ho au poste de ministre des Sciences et des TIC. Cette décision inédite a été prise du fait qu’il a effectué des missions à l'étranger à des fins touristiques et surtout participé au colloque d’une association qui monnaie la publication d’articles académiques. La Maison bleue a précisé qu’elle n’était pas au courant de ces affaires.Moon Jae-in a également accepté le retrait de la candidature de Choi Jung-ho à la tête du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. Lors de son audition de confirmation, il a été soupçonné de s’être engagé dans la spéculation immobilière et d’avoir effectué une donation à son enfant en contournant la loi.Ainsi, 23 jours après le dévoilement de la liste du remaniement ministériel, deux candidats en sont exclus. La Cheongwadae a toutefois affirmé maintenir sa décision sur les cinq autres.