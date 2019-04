Les sacs plastique dans les supermarchés, c'est fini !

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd'hui, les sacs plastique sont définitivement bannis dans quelque 20 000 grandes surfaces, 11 000 supermarchés de plus de 165 m2, les grands magasins et les centre commerciaux. En cas d'infraction, les contrevenants s’exposent à une amende de moins de 3 millions de wons, soit environ 2 300 euros.Ces sacs seront remplacés par d'autres en papier ou en textile, ou des sacs-poubelle biodégradables. On s’attend à une réduction d’environ 2,22 milliards de sacs plastique en un an.Une campagne de sensibilisation a été menée durant trois mois pour cette nouvelle mesure écologique, qui fait partie du décret d’application entré en vigueur le 1er janvier relatif à la promotion du recyclage et à la lutte contre le gaspillage des ressources.Des petits sacs plastique resteront toutefois autorisés pour emballer les produits frais tels que le poisson, la viande et les légumes, ou encore les produits surgelés qui libèrent de l’eau à température ambiante.