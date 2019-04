Sommet Moon-Trump : les représentants diplomatiques en plein préparatifs

Photo : YONHAP News

Le prochain sommet entre Séoul et Washington aura lieu dans dix jours aux Etats-Unis. Les responsables gouvernementaux des deux pays sont à pied d'œuvre pour le préparer.Le 2e vice-conseiller à la sécurité nationale, Kim Hyun-jong, rencontrera le 1er avril, heure locale, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison blanche Charles Kupperman afin de discuter de l’ordre du jour du nouveau tête-à-tête, notamment la relance des négociations nord-coréano-américaines. Il transmettra également la position de Séoul sur la relation entre Washington et Pyongyang aux parlementaires américains chargés de la diplomatie, des questions militaires et du renseignement.De son côté, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo consultera son homologue par interim Patrick Shanahan. Ils s’entretiendront sur l’orientation de l’entraînement militaire conjoint des deux alliés, tout en évaluant le dernier exercice effectué début mars.La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a, quant à elle, déjà rencontré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo le 29 mars à Washington dans le cadre de discussions préalables.