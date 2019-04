Des archives vieilles de 30 ans témoignent du choix de Pyongyang de rester dans l'isolement

Photo : KBS News

A l’été 1988, la Corée du Sud organisait ses premiers Jeux olympiques. Or, on a appris que la Chine avait envisagé d'y envoyer ses athlètes à bord d'un train qui traverserait le nord de la péninsule et le village de la trêve de Panmunjom, situé à cheval sur la frontière intercoréenne. Mais ce projet n'a pas abouti face à l'opposition de Pyongyang. C'est ce qu'ont révélé des archives diplomatiques récemment déclassifiées.Selon ces documents restés confidentiels durant 30 ans, un diplomate chinois estimait à l'époque que la Corée du Nord avait perdu une bonne opportunité de s'ouvrir au monde, en raison de la rigidité de son régime. En effet, aucune intervention n’était permise auprès de Kim Il-sung, le fondateur du pays communiste et leader de l'époque.A l'approche de la fin de la guerre froide, Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique dans les années 1980, a appelé les pays communistes à se joindre à la compétition.De son côté, l’URSS a proposé l'organisation conjointe des JO par les deux Corées, puisque si Pyongyang y participait, Moscou aurait une raison de plus d'y assister. Or, Kim a demandé à Mikhaïl Gorbatchev de ne pas envoyer sa délégation à Séoul, un appel qui n’a pas été entendu par le numéro un soviétique.Les documents en question expliquent bien l'isolement du régime de Kim Il-sung dans l'époque charnière où Pékin et Moscou s’orientaient vers une ouverture économique.