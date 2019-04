Séoul et Washington d’accord pour maintenir l’élan du dialogue nord-coréano-américain

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères a regagné son pays, hier, après sa rencontre avec le secrétaire d'Etat américain à Washington en vue de préparer le sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump.S’agissant de la relance des négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, Kang Kyung-wha a explique Séoul et Washington s’accordaient sur l’importance de maintenir l’élan du dialogue. Selon les alliés, la balle est pour le moment dans le camp du royaume ermite.Les deux chefs de la diplomatie ont également partagé sur les préparatifs à l’entrevue Moon-Trump, ainsi que la situation du régime de Kim Jong-un depuis l’échec de son deuxième sommet avec les Etats-Unis à Hanoï.Kang a toutefois refusé de s’exprimer sur la proposition de la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui. Cette dernière a revendiqué une levée des sanctions imposées contre Pyongyang tout en laissant la possibilité de les rétablir en cas de violation.