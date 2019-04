Les petits sud-Coréens consacrent 44 minutes par jour aux jeux vidéo

Photo : YONHAP News

Les enfants et adolescents sud-coréens ont consacré l'an dernier 44 minutes par jour aux jeux vidéo sur ordinateur, téléphone mobile ou console de jeu, soit un tiers de plus qu’en 2017. C'est ce que révèle l'Institut de recherche sur la politique de l'information et de la communication du pays.Ce dernier fait référence à une série de sondages effectués tous les ans depuis 2014 auprès de 12 000 personnes âgées de plus de six ans évoluant au sein de quelque 5 000 foyers. Selon les derniers résultats, les pères ont consacré 17 minutes en moyenne chaque jour à ce même loisir, contre neuf minutes pour les mères.En revanche, les parents ont utilisé leur smartphone plus longtemps que leurs progénitures. Les épouses dominent le classement avec 147 minutes, suivies par leurs conjoints avec 144 minutes, et leurs enfants avec 106 minutes. Toutes les mères de famille disposaient d’un smartphone, alors que le taux de possession était de 76 % chez les enfants et adolescents.Au sein d'un même foyer, les mamans sont également celles qui ont regardé la télévision le plus longtemps. Elles ont passé 232 minutes par jour devant le petit écran, loin devant les papas (158 minutes) et les enfants (119 minutes).Le sondage a également pointé du doigt l'influence parentale sur l'enfant. En effet, quand les parents passent beaucoup de temps devant les jeux vidéo ou la télévision, leurs progénitures ont tendance à faire de même.