Semaine de 52 heures : après la sensibilisation, place aux sanctions

Les entreprises de plus de 300 employés qui ne respectent pas la durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 52 heures seront désormais sanctionnées. En effet, la période de sensibilisation de neuf mois est arrivée à son terme aujourd'hui.La semaine de 52 heures est entrée en vigueur en juillet dernier pour fixer à 40 heures le temps de travail hebdomadaire avec 12 heures supplémentaires au maximum. Elle concerne quelque 3 600 entreprises et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une dérogation, même en cas d'accord entre patronat et syndicats.Les entrepreneurs qui contreviennent à cette mesure disposeront toutefois d’un délai de quatre mois pour se mettre en règle. Mais au-delà, ils pourront écoper d’une peine de prison maximale de deux ans ou d’une amende de 20 millions de wons, l'équivalent de 15 000 euros.Quant aux sociétés qui souhaitent adopter le système dit d’« horaires flexibles », elles seront exemptées de sanctions jusqu'à la mise en application de la loi en question.