Les partis politiques divergent toujours sur le remaniement ministériel

Photo : YONHAP News

Les débats autour du remaniement ministériel demeurent houleux, alors que le rapport des auditions de confirmation de cinq candidats doit être adopté aujourd’hui.Le Minjoo, le parti présidentiel, a appelé à la coopération en affichant sa volonté de mener un processus de vérification plus sévère à travers une consultation avec la Maison bleue.Cependant, le Parti Liberté Corée, la première formation de l’opposition, a maintenu un ton ferme. Il a réclamé le retrait de Kim Yeon-chul et Park Young-sun respectivement de leur poste de ministre de la Réunification et de celui des PME et des Startups. A propos des trois autres candidats, il prévoit de rédiger des opinions négatives dans le rapport.Quant au Bareun-Avenir, il a dénoncé le seul renvoi par le gouvernement des candidats ayant le moins d’importance.Les camps d’opposition ont également appelé le conseiller aux affaires civiles Cho Kuk à endosser la responsabilité de ces nominations et à démissionner.