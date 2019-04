L'usage des téléphones mobiles à titre pilote s'étend à toute l'armée

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd'hui, l'usage des téléphones mobiles à titre expérimental sera étendu à toutes les armées du pays, autrement dit à l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et l'infanterie de marine. Après ce délai d'essai de trois mois, l'autorisation définitive sera décidée.L'introduction des portables s'est généralisée de manière progressive depuis avril 2018. Les horaires d’utilisation sont fixés entre 18h et 22h en semaine et de 7h à 22h durant les jours de repos. Ces appareils seront utilisables partout sauf dans les zones de haute sécurité. Les fonctions de capture d'image et d'enregistrement sonore seront contrôlées.Le forfait mensuel pour les soldats s'élève à 33 000 wons pour offrir un nombre illimité d'appels et de textos avec une certaine contrainte dans l'usage des données.