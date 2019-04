Moon Jae-in affiche sa ferme volonté de redynamiser le dialogue Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné que le sommet entre Séoul et Washington prévu le 11 avril était le fruit de la volonté ferme des deux alliés, lors de la conférence hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue.Moon Jae-in a affirmé que ce tête-à-tête avait pour but de donner un nouvel élan au dialogue entre Pyongyang et Washington dans un bref délai, en espérant que le royaume ermite réponde à ces efforts. Il a toutefois critiqué d’un ton ferme ceux qui parlent de l’affaiblissement de l’alliance sud-coréano-américaine en raison du dossier du désarmement nucléaire.Selon le locataire de la Cheongwadae, la Corée du Sud et les Etats-Unis poursuivent ensemble les mêmes objectifs que sont la dénucléarisation complète de la péninsule et la construction de la paix permanente, et ils maintiennent une coopération étroite pour y parvenir.Le chef de l'Etat a ainsi affiché sa volonté de chercher par tous les moyens à remettre sur les rails les négociations entre Pyongyang et Washington.