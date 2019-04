360 000 cerisiers en fleurs à Jinhae

En Corée du Sud, le printemps arrive avec la saison de la floraison des cerisiers. Plusieurs municipalités organisent des festivals de cerisiers en fleurs. Celui de Jinhae, dans le sud-est du pays, le plus important parmi eux, a commencé hier soir par la fête de la veille pour sa 57e édition.Les visiteurs ont ainsi pu contempler quelque 360 000 cerisiers plantés à travers toute la ville, de la rivière Yeojwa jusqu'à la gare centrale, en passant par le parc écologique et la réserve naturelle. Qui plus est, l’école militaire de la Marine et le quartier général de la base de la marine nationale de Jinhae, en principe interdits au public, ont fait journée portes ouvertes à cette occasion.Le festival de Jinhae se poursuivra jusqu’au 10 avril. Tout au long de l’événement, plusieurs manifestations culturelles, dont une fanfare militaire, seront organisées.