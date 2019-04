Donald Trump a réclamé à Kim Jong-un le transfert des armes nucléaires aux Etats-Unis

Photo : KBS News

Donald Trump a réclamé à Kim Jong-un le transfert des armes et combustibles nucléaires nord-coréens aux Etats-Unis lors du sommet à Hanoï en février. C’est ce qu’a rapporté vendredi dernier Reuters .Selon une source anonyme, le président américain a remis au leader nord-coréen un document en versions anglaise et coréenne sur lequel ses revendications sont détaillées explicitement : la signalisation des programmes nucléaires, la suspension de toute activité nucléaire, le démantèlement de l’ensemble des installations, la reconversion des experts du domaine dans une activité commerciale et l’autorisation de l’accès des inspecteurs internationaux aux sites nucléaires.C’est la première fois que le locataire de la Maison blanche définit si clairement ce qu’il entend par dénucléarisation. En effet, la réclamation du pays de l'Oncle Sam de lui confier les matières nucléaires pour les éliminer sur son territoire rappelle le modèle libyen, ce à quoi la Corée du Nord s’est vivement opposée.Pour rappel, leur dernier tête-à-tête a viré à l’échec avec l’annulation du déjeuner et de la signature d'un accord après leur réunion matinale.