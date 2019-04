Un prix de l'amitié à deux patineuses sud-coréenne et japonaise

Photo : YONHAP News

Aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, la sud-Coréenne Lee Sang-wha avait remporté une médaille d'argent dans la course du 500 m de patinage de vitesse. Les spectateurs s'attendaient pourtant à voir couronnée pour la troisième fois consécutive cette double championne olympique en 2010 et 2014.En fait, c'est Nao Kodaira, sa rivale japonaise, qui avait décroché le métal le plus précieux. Juste après la remise des médailles, les deux athlètes s'étaient embrassées pour s'encourager. Une scène d'amitié qui avait touché des milliers de spectateurs.Un an plus tard, la Fondation de commémoration des JO de PyeongChang envisage de décerner un prix de l'amitié sud-coréano-japonaise à ces deux sportives, qui ont d'ailleurs donné une réponse favorable. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la fondation lors de son interview avec l'agence de presse Yonhap. Il a ajouté que l'amitié dont les deux jeunes femmes ont témoigné représentait parfaitement l'esprit et l'héritage olympiques.