Les exportations en déclin pour le quatrième mois de suite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud voit ses exportations décliner pour le quatrième mois consécutif. D’après le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, ses ventes à l’étranger ont reculé à 47,11 milliards de dollars en mars dernier, soit en baisse de 8 % en glissement annuel. Cette déconvenue s’explique en grande partie par la réduction des prix des semi-conducteurs. Alors que leurs exportations ont progressé de 1,8 % le mois dernier, le montant a diminué de 16,6 %.La récession de l’économie mondiale, surtout celle de la Chine, y joue aussi un rôle important. Les ventes à destination de l’empire du Milieu ont ainsi reculé de 15,5 % sur un an. Tandis que le marché des semi-conducteurs, de la pétrochimie et du textile était atone, les navires, les accumulateurs électriques ou encore les produits de biosanté ont connu une embellie.L’année dernière, les importations ont atteint 41,89 milliards de dollars en enregistrant 5,22 milliards de recettes. La balance commerciale est excédentaire pour le 86e mois de suite.